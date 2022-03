I due astucci di cuoio nero che gli Ebrei legano al polso e alla testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I due astucci di cuoio nero che gli Ebrei legano al polso e alla testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FILATTERI

Significato/Curiosita : I due astucci di cuoio nero che gli ebrei legano al polso e alla testa

I tefillin (ebr. ), detti anche filatteri secondo una traduzione grecizzante, sono due piccoli astucci quadrati - occasionalmente anche chiamati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con astucci; cuoio; nero; ebrei; legano; polso; alla; testa; Preziosi astucci ; astucci sui tavoli dei sarti; astucci o porta frecce; L astucci o per le frecce; cuoio stampato a disegni; cuoio conciato con allume; Si usa per dare lucidità al cuoio ; Scarpe spesso in cuoio , aperte e senza lacci; La incendiò nero ne; Vennero sconfitti a Poitiers nel 732; Dà il nero per condire uno squisito risotto; C è il nero e il Morto; Sinonimo di ebrei ; Salvò gli ebrei ; Agli ebrei cadde dal cielo; Gli ebrei lo abbandonarono guidati da Mosè; Collegano stanze; Frutti che allegano ; Collegano la barba ai capelli; Strutture fibrose che legano i muscoli alle ossa; Lo è uno... di polso ; Cambiano polso in collo; Un Rolex o un Casio al polso ; Si allaccia al polso ; Una pesca a polpa gialla ; Esposti alla tramontana; Una casa di cura dalla quale non si esce guariti; Si raccomanda alla posta; Ha un taglio in testa ; In testa all astronauta; Attesta la paternità di un invenzione; Il rinoceronte l ha... in testa ; Cerca nelle Definizioni