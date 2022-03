Donato per beneficenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donato per beneficenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ELARGITO

Il gettone d'oro è un premio solitamente elargito nei quiz televisivi italiani e consiste in pezzi d'oro a forma di gettone, di peso variabile, che su... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con donato; beneficenza; A donato non si guarda in bocca; Colui che è stato perdonato e riscattato; Come un trono... abbandonato ; Associa donato ri di sangue; Un offerta per beneficenza ; Lasciare in beneficenza ; Si fanno per beneficenza ; Si possono organizzare per beneficenza ;