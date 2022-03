Disciplina che studia i nomi delle strade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disciplina che studia i nomi delle strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ODONIMIA

Significato/Curiosita : Disciplina che studia i nomi delle strade

Commerciali, all'interno delle mura e fino a un miglio di distanza dalle mura. non tutte le strade erano liberamente percorribili, le strade principali potevano...

Storico-linguistico. altre definizioni equivalenti sono: odonimia, onomastica urbana, onomastica stradale. l'odonimo risponde a ineliminabili esigenze di identificazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

