La dieta senza alimenti di origine animale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dieta senza alimenti di origine animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VEGANA

Significato/Curiosita : La dieta senza alimenti di origine animale

Sugli effetti di un regime alimentare con limitato consumo di alimenti di origine animale come latticini, carne, uova. il concetto di dieta mediterranea...

Nella lingua inglese, derivante dal termine vegan, nome che assunsero gli aderenti alla prima associazione vegana, fondata in inghilterra nel 1944. già dagli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

