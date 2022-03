Si dice portando la mano aperta davanti al naso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice portando la mano aperta davanti al naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARAMEO

Significato/Curiosita : Si dice portando la mano aperta davanti al naso

Ogni bugia che dice, però, il suo naso si allunga ogni volta sempre di più, tanto da non permettergli di girare la testa nella stanza. la fata, dopo avergli...

– cocktail d'amore/disco tic (emi italiana, 3c 006 - 18450) 1979 – marameo/marameo (versione strumentale) (emi italiana, 3c 006-18456) singoli 1977 –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

