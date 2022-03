Cuocere allo spiedo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cuocere allo spiedo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARROSTIRE

Significato/Curiosita : Cuocere allo spiedo

Cercando altri significati, vedi spiedo (disambigua). lo spiedo (il nome italiano deriva dal nome medioevale di un'arma, lo spiedo) è una tecnica di cottura...

se facesse ciò, la strega richiuderebbe di colpo il forno per farla arrostire e divorare anche lei, e non cede all'inganno, fingendo di non capire;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con cuocere; allo; spiedo; cuocere ... nell aceto; cuocere al forno con besciamella e pane grattugiato; Un edificio per cuocere mattoni; Si può cuocere in cagnone; Non servono allo struzzo; Una regione del Portogallo ; allo stadio vi sono i posti meno costosi; Barra di metallo fuso; S'infilzano sullo spiedo ; Maiale cotto intero al forno o allo spiedo ; Cerca nelle Definizioni