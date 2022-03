Un cosmetico per il viso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cosmetico per il viso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FONDOTINTA

La cosmesi (o cosmetica) rappresenta l'insieme di attività, tecniche e arti relative al cosmetico o, per estensione, a ciò che migliora la piacevolezza...

Il fondotinta è un cosmetico utilizzato per coprire le imperfezioni della pelle. nella maggior parte dei casi è un'emulsione più o meno pregiata di acqua... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

