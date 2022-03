Il conto della luce elettrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il conto della luce elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Come la quantità di carica elettrica che attraversa una determinata superficie nell'unità di tempo. con la corrente elettrica si ha a che fare solitamente...

La bolletta telefonica, atto unilaterale di natura contabile non dissimile dalla fattura. in merito alla fornitura di servizi telefonici, la bolletta costituisce...