Contiene scorte alimentari gelate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contiene scorte alimentari gelate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FREEZER

Significato/Curiosita : Contiene scorte alimentari gelate

upstream connect error or disconnect/reset before headers. reset reason: connection failure Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con contiene; scorte; alimentari; gelate; Che contiene il metallo che ha per simbolo Li; contiene appunti; contiene arnesi per cucire; contiene il rullo di avvolgimento della tapparella; Albero scorte cciato; Dotato di buone scorte ; scorte se, maleducata; E' doveroso per chi ha commesso una scorte sia; Lo sono i prodotti alimentari più naturali... in breve; Negozietto di alimentari ; Provviste alimentari ; Periodo di scarsità di generi alimentari ; È dolce in gelate ria; In gelate ria si trovano l'uno dentro l’altro; Dispositivo su autocarri usati per eliminare le gelate sulle strade; Possono essere monsoniche, acide, gelate ..; Cerca nelle Definizioni