Il confinamento reso necessario dal Covid-19 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il confinamento reso necessario dal Covid-19. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LOCKDOWN

Di covid-19 in italia. con gestione della pandemia di covid-19 in italia si intendono le misure adottate per contrastare la pandemia di covid-19 in italia...

Disambiguazione – "lockdown" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lockdown (disambigua). le misure di confinamento, di blocco o di chiusura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Disambiguazione – "lockdown" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lockdown (disambigua). le misure di confinamento, di blocco o di chiusura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con confinamento; reso; necessario; covid; confinamento in tempi di coronavirus ing; Allontanamenti furtivi da luoghi di confinamento ; Figlio di Creso ; Preso in giro, dileggiato; Filosofo di Ereso allievo di Aristotele; Filosofo greco tra i maggiori pensatori preso cratici; È necessario per vivere; Dotare di tutto ciò che è necessario ; Attrezzo necessario a fissare e mantenere pezzi; Il minimo di voti necessario per un referendum; Gli esami per il covid ; La agognata resistenza collettiva al covid -19; Produce un vaccino contro il covid ; Una malattia che colpisce tutta la popolazione, come il covid -19;