Città tra Lucca e Livorno - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : PISA

Significato/Curiosita : Citta tra lucca e livorno

Napoleoniche, dando vita al principato di lucca e successivamente al ducato borbonico di lucca. la città di lucca è situata nell'omonima piana, delimitata...

pisa (ascolta[·info], afi: /'pisa/ o /'piza/) è una città di 89 871 abitanti...

