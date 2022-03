La città campana in cui sarebbe nato Pulcinella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città campana in cui sarebbe nato Pulcinella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ACERRA

Significato/Curiosita : La citta campana in cui sarebbe nato pulcinella

Fiorillo una delle maschere più famose, pulcinella. la passione per il teatro in campania, si manifestò anche con la costruzione del primo teatro d'opera...

L'omonimo fiume, vedi acerra (fiume). acerra è un comune italiano di 58 281 abitanti della città metropolitana di napoli in campania. acerra è situata a circa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

