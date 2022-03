La chiavetta per i PC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La chiavetta per i PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PEN DRIVE

Significato/Curiosita : La chiavetta per i pc

Esattamente come i pc possono utilizzare la chiavetta internet per la navigazione tramite rete mobile o in alcuni casi soprattutto per i più recenti viene...

Chiavetta usb, penna usb, unità flash usb o in lingua inglese usb flash drive, o pen drive) è una memoria di massa portatile che si collega al computer mediante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

