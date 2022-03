Un campo lasciato incolto affinché il terreno riposi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un campo lasciato incolto affinché il terreno riposi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MAGGESE

Significato/Curiosita : Un campo lasciato incolto affinche il terreno riposi

Iii tuttavia fu soggetto a forti pressione dei savoia, affinché cedesse anzitempo le fortezze e il controllo militare della regione in anticipo sull'esito...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi maggese (disambigua). il maggese è una pratica agricola che consiste nella messa a riposo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con campo; lasciato; incolto; affinché; terreno; riposi; campo di gara per competizioni con i sulky; L eroe la trova sul campo ; Il campo di Tim; È stato un genere d avanguardia nel campo dello spettacolo a metà del secolo scorso; Tralasciato ... a mezz aria; Che è lasciato in totale abbandono; Un voto lasciato a metà; Segno nel terreno lasciato da animali o da persone; Lo è un luogo incolto e inospitale; affinché in latino; Accompagnava la giovane affinché non fosse mai sola; Leggere a voce alta affinché un altro scriva; Spiegato affinché qualcuno impari; Ficcati nel terreno ; Un terreno di pochi metri quadrati; Fertilizza il terreno ; terreno privo di pavimentazione; riposi estivi; Forzati riposi ; riposi ni pomeridiani; Spostato, riposi zionato; Cerca nelle Definizioni