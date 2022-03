Il calice di Gesù nell Ultima Cena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il calice di Gesù nell Ultima Cena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GRAAL

Significato/Curiosita : Il calice di gesu nell ultima cena

Significati, vedi ultima cena (disambigua). ultima cena è il nome con il quale nella religione cristiana si indica solitamente la cena di gesù con gli apostoli...

Il graal (scritto talora anche gral) o, secondo la tradizione medievale, il sacro graal o santo graal, è la coppa leggendaria con la quale gesù celebrò... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con calice; gesù; nell; ultima; cena; È all interno del calice ; Il calice dell Ultima Cena; Il calice di Gesù; Fanno corona al calice ; gesù vi trasformò l acqua in vino; L arma con la quale venne ferito gesù ; La città del s. Giuseppe che offrì il sepolcro per la sepoltura di gesù ; Località dove gesù iniziò la sua predicazione; Si tengono nell a pisside; La città campana in cui sarebbe nato Pulcinell a; I gol nell a propria porta; Tenera nell animo; Fu l ultima regina di Francia dell ancien régime; I bambini imparano a pronunciarla per ultima ; ultima partita della giornata; Penultima su dieci; La figura retorica per cui Mecena te sta a significare protettore d artisti; Lo è una scena patetica; Vocali in scena ; Il calice dell Ultima cena ; Cerca nelle Definizioni