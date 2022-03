Bisognoso di protezione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bisognoso di protezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DEBOLE

Significato/Curiosita : Bisognoso di protezione

Si assicura protezione internazionale ai rifugiati palestinesi. articolo 10: si sottolinea la necessità di adottare una speciale protezione a donne e bambini...

In fisica l'interazione debole (chiamata anche per ragioni storiche forza debole o forza nucleare debole) è una delle quattro interazioni fondamentali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con bisognoso; protezione; Non bisognoso di cure; bisognoso , indigente; bisognoso di bere; Li chiede il bisognoso ; protezione contro attacchi informatici; Una protezione per il capo; Ente protezione animali; È avversato dalla Lega per la protezione degli animali; Cerca nelle Definizioni