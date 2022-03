L asta con gancio utile nell attracco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L asta con gancio utile nell attracco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : MEZZO MARINAIO

Significato/Curiosita : L asta con gancio utile nell attracco

Corda; - bozzello a gancio: con stroppo fornito di un gancio di ferro; - bozzello a mulinella: con stroppo di ferro fornito di gancio girevole intorno al...

Il mezzomarinaro, mezzo marinaro, mezzo marinaio, gaffa, gancio d'accosto o alighiero, è uno strumento della navigazione marittima formato da una lunga... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

