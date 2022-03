L arte per i palati fini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arte per i palati fini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : GASTRONOMIA

Significato/Curiosita : L arte per i palati fini

Apparecchio per palato e lingua che non permette ai denti di spostarsi in avanti e li mantiene nella loro posizione, fornendo spazio sufficiente ai fini terapeutici...

Disambiguazione – se stai cercando il pubblico esercizio, vedi gastronomia (pubblico esercizio). la gastronomia (dal greco ast (ventre) e µ (legge)) è l'insieme... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con arte; palati; fini; La parte della fisica che studia il moto dei liquidi e dei gas; L arte di Cicerone; Rosalba Pippa in arte __; Un orologio come il carte l; È unita al palati nato; Con il palati nato è un Land tedesco; Quelle palati ne si trovano nel palato molle; Il circo romano tra il palati no e l'Aventino; I confini di Gardaland; I confini del Lazio; Perfetta affini tà spirituale; Accozzaglie indefini bili; Cerca nelle Definizioni