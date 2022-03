Si arrampica per sport - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si arrampica per sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALPINISTA

Significato/Curiosita : Si arrampica per sport

intensa rincorsa verso l'asta ("polsstok"), poi si salta afferrando l'asta, quindi ci si arrampica fino alla punta, cercando allo stesso tempo di controllarne...

L'alpinismo internazionale fino a circa il 1965. bonatti, pur essendo un alpinista completo, espresse il proprio talento soprattutto nell alpi occidentali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con arrampica; sport; Lucertola arrampica trice; arrampica ti... come certi capelli; Si arrampica sui muri soleggiati; Si arrampica su un filo; La specialità sport iva di Sofia Goggia; L Ormezzano noto giornalista sport ivo; Grosso motoscafo attrezzato per la pesca sport iva d altura alla traina; Associazione sport iva o culturale; Cerca nelle Definizioni