L animale che simboleggia la Borsa che scende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L animale che simboleggia la Borsa che scende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORSO

Significato/Curiosita : L animale che simboleggia la borsa che scende

simboleggia il cielo e la carità, mentre il bianco l'amore e la saggezza. il gonfalone invece richiama il corvo, il suo piumaggio azzurrognolo e la tovaglia...

Disambiguazione – "orso" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi orso (disambigua). gli ursidi (ursidae fischer de waldheim, 1817) sono una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

