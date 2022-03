Allontanare leggermente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allontanare leggermente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCOSTARE

Significato/Curiosita : Allontanare leggermente

Il periostio, l'endostio ed il midollo, sarebbe stato possibile allontanare leggermente e progressivamente le due metà e, fissandole in una posizione stabile...

Punti fissi né punti fissi opposti. il passaggio shiftrows provvede a scostare le righe della matrice di un parametro dipendente dal numero di riga. nell'aes... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con allontanare; leggermente; allontanare dalla verità; allontanare un disturbatore da un forum; Un gesto... per allontanare la sfortuna; Si dice per allontanare ; Piegato leggermente , obliquo; leggermente bagnati; leggermente spellato; Terreno leggermente in discesa; Cerca nelle Definizioni