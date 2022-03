Aiutano i loro pazienti a riprendere la mobilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiutano i loro pazienti a riprendere la mobilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FISIATRI

Significato/Curiosita : Aiutano i loro pazienti a riprendere la mobilita

Nei pazienti nella fase iniziale della malattia, mentre vi sono ancora degli studi alla fase preliminare riguardo alla loro efficacia nei pazienti in stato...

Può svolgere il compito di team physician (medico di squadra). alcuni fisiatri seguono l'atleta paralimpico sul piano della performance. terapia antalgica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Può svolgere il compito di team physician (medico di squadra). alcuni fisiatri seguono l'atleta paralimpico sul piano della performance. terapia antalgica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022