Adeguate, rispondenti alle necessità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Adeguate, rispondenti alle necessità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ATTE

Significato/Curiosita : Adeguate, rispondenti alle necessita

Si traduce in una forma di tutoraggio, necessita di una verifica costante che la renda adeguata e rispondente ai reali bisogni ed ai livelli di competenza...

atte (... – ...) è stata una schiava di nerone che - divenuta liberta - prese, com'era costume, il nome della gens del patrono, la gens claudia, diventando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

adeguate alla necessità; Coerenza, adeguate zza; 44 adeguate alle necessità; adeguate alle necessità;