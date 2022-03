Si usano per tagliare arbusti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per tagliare arbusti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : DECESPUGLIATORI

Significato/Curiosita : Si usano per tagliare arbusti

Capelli e resina. in cina tagliare i capelli era un disonore, nell'antica roma i soldati portavano barba e capelli corti per non offrire un punto di presa...

Dai 24 mm dei decespugliatori hobbystici ai 32–34 mm dei decespugliatori più potenti e professionali (fa eccezione il decespugliatore forestale husqvarna... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

