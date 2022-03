Si usa per misurare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per misurare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : METRO

Significato/Curiosita : Si usa per misurare

Strumento che si usa per misurare la viscosità dei fluidi. il metodo classico di misura è dovuto a george gabriel stokes e consiste nel misurare il tempo che...

Altri significati, vedi metro (disambigua). il metro (simbolo: m, talvolta erroneamente indicato con mt o con ml come metro lineare) è l'unità base si... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

