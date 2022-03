Una radice dell orto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una radice dell orto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAPA

Significato/Curiosita : Una radice dell orto

L'orto botanico di padova, fondato nel 1545, è il più antico orto botanico al mondo ancora nella sua collocazione originaria. situato in un'area di circa...

Cercando altri significati, vedi rapa (disambigua). la rapa è la radice carnosa ("fittone") della pianta brassica rapa, coltivata a scopo alimentare. si... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

