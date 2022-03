Una noce ricca di calorie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una noce ricca di calorie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Una noce ricca di calorie

Del noce è in realtà una drupa e quello che mangiamo è il seme. fa parte della frutta secca molto simile alla noce. come frutta secca, è la più ricca in...

Il pecan (pron. pecàn; carya illinoinensis (wangenh.) k.koch) è un albero da frutto e da legno appartenente alla famiglia juglandaceae, coltivato principalmente...