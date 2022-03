Una grave punizione per sottufficiali indegni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una grave punizione per sottufficiali indegni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : RETROCESSIONE

Significato/Curiosita : Una grave punizione per sottufficiali indegni

Solo campo di concentramento classificato di "classe 3" (come campo di punizione e di annientamento attraverso il lavoro)». vi si attuò lo sterminio soprattutto...

retrocessione e promozione nei tornei sportivi retrocessione in assicurazione. retrocessione, espropriazione per pubblica utilità retrocessione in geologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con grave; punizione; sottufficiali; indegni; La batosta di chi subisce un grave danno economico; grave mente infreddate; Un grave accumulo nel sangue di sostanze azotate; Colpa non grave ; Massima punizione nel gioco del calcio; punizione , castigo; Sinonimo di punizione ; S'infligge per punizione ; Sono sottufficiali ; Il più alto grado dei sottufficiali ; Campo di prigionia nazista per soldati e sottufficiali nemici; Estromettere gli indegni ; Cerca nelle Definizioni