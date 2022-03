Tipica specialità della cucina francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipica specialità della cucina francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : FONDUE BOURGUIGNONNE

Significato/Curiosita : Tipica specialita della cucina francese

Voce principale: piemonte#cucina. la cucina piemontese è ricca di piatti e/o prodotti tipici della regione. si va da prodotti in vendita, quali insaccati...

La fondue bourguignonne (tradotto dal francese fonduta borgognona), conosciuta anche solo come bourguignonne, è una specialità originaria della svizzera... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

