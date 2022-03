Terra che si protende nel mare di Barents - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terra che si protende nel mare di Barents. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : PENISOLA DEI PESCATORI

Significato/Curiosita : Terra che si protende nel mare di barents

Della terra di alessandra (zemlja aleksandry), e di tutto l'arcipelago della terra di francesco giuseppe. si protende nel mare di barents. si trova nel primorskij...

Parti: la penisola srednij (in russo, poluostrov srednij), collegata con il continente europeo da un sottile istmo, e la penisola dei pescatori vera e propria... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con terra; protende; mare; barents; Ha i sotterra nei blindati; I conterra nei di Stalin e... di Jimmy Carter; Fu Presidente fra Mitterra nd e Sarkozy; Ha i rami che ricadono fino a terra ; Vi si protende la penisola di Kola, nell Artide; Si protende nell acqua; Si protende tra il mar Adriatico e il mar lonio; mare aperto; Le alghe di un mare ; Una cantonata che si prende in riva al mare ; Un recipiente per i canestrelli e gli amare tti; Nasce dagli Urali e si getta nel Mare di barents ; Cerca nelle Definizioni