Riportano nomi di località - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riportano nomi di località. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CARTE GEOGRAFICHE

Significato/Curiosita : Riportano nomi di localita

Descritta nelle cronache cinesi, come lo shiji e gli annali di bambù che riportano i nomi di diciassette re su quattordici generazioni. si dice che i leggendari...

Voce principale: musei vaticani. la galleria delle carte geografiche è situata nei palazzi vaticani ed è oggi inclusa nel perimetro dei musei vaticani... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con riportano; nomi; località; riportano notizie relative a dodici mesi; Quelli del Mar Morto riportano passi biblici; riportano i fatti del giorno; riportano il titolo e fautore; Giammaria, filosofo ed economi sta del 700; La Musa dell astronomi a; Si nomi nano insieme alle altre; Improvviso e rapido sviluppo economi co; Rinomata località balneare dello Spezzino; La località siciliana nota per i pomodorini; località vicina a Chieti; località del Bresciano nota per le acque; Cerca nelle Definizioni