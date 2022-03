Quello del fuoco... non è urbano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello del fuoco... non è urbano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VIGILE

Significato/Curiosita : Quello del fuoco... non e urbano

Il vigile del fuoco (detto anche genericamente pompiere dal francesismo sapeurs-pompiers e indicato con tale termine nella svizzera italiana e in alcune...

quello musqué s indossa; Anche quello di Suez è stato tagliato; Catone il Vecchio ebbe quello di Censore; C è quello di arachidi; Un difetto di messa a fuoco dell occhio; Consonanti di fuoco ; Non teme il fuoco ; Sospendere... il fuoco ; Enorme agglomerato urbano ; Grande centro urbano ; Fuoristrada urbano ; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi;