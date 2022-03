Quartieri della città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quartieri della città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RIONI

Significato/Curiosita : Quartieri della citta

Lydie polfer era già stata sindaco della città prima di paul helminger, dal 1982 al 1999. la città è divisa in 24 quartieri (in lussemburghese quartierën,...

Voce principale: suddivisioni di roma. i rioni di roma costituiscono il primo livello di suddivisione toponomastica di roma capitale e indicano le zone...

