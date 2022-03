Primo elemento di parole composte nelle quali significa sonno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Primo elemento di parole composte nelle quali significa sonno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IPNO

Significato/Curiosita : Primo elemento di parole composte nelle quali significa sonno

Perché interrompeva il riposo, il ristoro del sonno e dava inizio alla lunga e interminabile giornata fatta di fame, freddo, lavoro, gelo. mentre la prima...

(personaggio). ipno (in greco antico: p) o ipnos, nella mitologia greca è il dio del sonno, figlio di notte e fratello gemello di tanato. il potere di ipno era... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con primo; elemento; parole; composte; nelle; quali; significa; sonno; Cambia nome il primo giorno; Un primo piatto di pasta all uovo; Dal primo sino all ultimo; Si conta per primo ; Un elemento dei giochi pirotecnici; elemento della facciata negli antichi templi greci; elemento chimico tossico; elemento che separa; Si accende a parole ; Valgono più delle parole ; Somme di parole per gli enigmisti; Prendere a male parole ; Ha un venerato santuario a composte la; __ de composte la: è in Spagna; Primo elemento che in parole composte significa stomaco; È spirituale quello di Santiago de composte la; L onnipresente nelle frasi... dell egocentrico; Leggeva gli editti nelle piazze; nelle auto sono ai lati del radiatore; nelle carte sono quattro; La quali tà di ciò che è permesso dalla legge; È solito seguire squali ma anche navi; quali tà fisiche o morali; Una diffusa quali tà di riso; La figura retorica per cui Mecenate sta a significa re protettore d artisti; Insignifica nte per il palato; Nel significa to più ampio, alla latina; Capovolge un significa to; Usciti dal sonno ; È più lieve nel sonno ; Denotano noia o sonno ; Essere immersi nel sonno ; Cerca nelle Definizioni