È posto all ingresso del porto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È posto all ingresso del porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FARO

Significato/Curiosita : E posto all ingresso del porto

Sarebbe trovato all'accesso del porto, come porta di ingresso per le navi, ma era collocato su un pilastro all'interno di quella che è conosciuta come città...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi faro (disambigua). un faro è una struttura, in genere una torre, dotata alla sommità di un sistema... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con posto; ingresso; porto; Ha un posto a palazzo Madama abbr; Opposto a fitto; È contrapposto a ON sui pulsanti; Nello stesso posto in cui ci si trova; Un mobile da ingresso su cui si appendono abiti; Un ampio ingresso ; ingresso di palazzo; Il fiume dantesco posto all ingresso dell Ade; Importante porto yemenita; Abitarono il porto gallo; Ricovero per imbarcazioni da diporto ; Il porto di sbarco di chi lascia Calais; Cerca nelle Definizioni