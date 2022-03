Non dire la verità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non dire la verità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MENTIRE

Significato/Curiosita : Non dire la verita

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi verità (disambigua). con il termine verità (in latino veritas, in greco ea) si indica il senso...

mentire”, al via su canale 5 la serie con preziosi e scarano, su ilmessaggero.it, 16 febbraio 2019. url consultato il 16 febbraio 2019. non mentire,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

