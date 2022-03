Non ancora sbrigati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ancora sbrigati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INEVASI

Significato/Curiosita : Non ancora sbrigati

Prima che qualche nuovo sofista ti dica, ancora una volta, che "il lavoro rende liberi". sbrigati a giocare. sbrigati ad armarti». per i contenuti di questo...

Molte commissioni, anche importanti, dovettero essere a lungo rimandate o inevase. le clarisse di monteluce di perugia dovettero aspettare circa vent'anni... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con ancora; sbrigati; Non è ancora giunto; Una lingua ancora oscura; Capace, non ancora scaduto; Un lavoratore non ancora assunto; Lo sono i modi diretti e sbrigati vi; Rapide, sbrigati ve; Poco... sbrigati vo; Sollecite, sbrigati ve;