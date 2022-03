Nome di otto pontefici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome di otto pontefici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BONIFACIO

Significato/Curiosita : Nome di otto pontefici

Autentici e fino a tempi recenti erano inclusi nella lista ufficiale dei pontefici, causando così dei vuoti nella lista. non è mai esistito un papa giovanni...

Il personaggio di bonifacio viii. la figura di bonifacio viii è rappresentata in diverse opere cinematografiche, quali: bonifacio viii, diretto da gerolamo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con nome; otto; pontefici; Digitare nome utente e password; Il secondo nome di Cajkovskij; I fenome ni di cui fanno parte i miraggi; Il nome dell attrice e cantante svedese Aulin; Lo si getta dal canotto per tenerlo fermo; Bel colpo al lotto ; Uno tradotto a Chicago; Dà il nero per condire uno squisito risotto ; Nome di quattro pontefici ; Le scrivono i pontefici ; Copricapo da pontefici simile a una cuffia bordata; Le corone dei pontefici ; Cerca nelle Definizioni