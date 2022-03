Nell esercito italiano ha come distintivo tre stellette e una greca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nell esercito italiano ha come distintivo tre stellette e una greca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 22 lettere : GENERALE DI CORPO D ARMATA

Significato/Curiosita : Nell esercito italiano ha come distintivo tre stellette e una greca

Principale: esercito italiano. i gradi sono rappresentati apposti sulle controspalline della divisa ordinaria invernale. il colore della divisa è il cachi...

Finanza. la denominazione di generale di corpo d'armata oltre che in italia è usata anche in francia (francese: général de corps d'armée) dove non è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

