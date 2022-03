Negli occhi è vitreo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negli occhi è vitreo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : UMOR

Significato/Curiosita : Negli occhi e vitreo

Il canale di schlemm nelle vene sclerali, mentre la camera vitrea è occupata dal corpo vitreo, una massa gelatinosa che contribuisce a determinare la forma...

Riflettendo sulla bile nera affermò che un travaso di questa nel corpo, l'«umor melancolico», può causare la melancolia, l'antrace o l'elefantiasi. secondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

