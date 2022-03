Un Marcello celebre medico e biologo bolognese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Marcello celebre medico e biologo bolognese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MALPIGHI

Significato/Curiosita : Un marcello celebre medico e biologo bolognese

e la galvanizzazione. luigi galvani nacque il 9 settembre del 1737 a bologna da domenico galvani e barbara foschi, donna di buona famiglia bolognese....

Disambiguazione – "malpighi" rimanda qui. se stai cercando l'asteroide, vedi 11121 malpighi. marcello malpighi (crevalcore, 10 marzo 1628 – roma, 29 novembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con marcello; celebre; medico; biologo; bolognese; marcello , noto giornalista; Il marcello anatomista delle piramidi renali; Lo strumento solista di un celebre Adagio di A marcello ; Nel pistoiese, frazione di San marcello Piteglio; celebre opera di Apuleio; È celebre per il Galateo; Il celebre pittore olandese van Doesburg; È celebre quella di Milo; Vincola il medico nell esercizio del suo lavoro; La diagnostica il medico ; medico che fa stare i pazienti... a bocca aperta; medico per i bambini; Il biologo della penicillina; Il Georges che fu illustre biologo e paleontologo; Il biologo ... in un programma di Paolo Bonolis; Il biologo dei vegetali; Località del bolognese sulla destra del Santerno; L antico bolognese ; Lo è la cucina bolognese ; Piatto tipico bolognese con cipolla e pomodoro; Cerca nelle Definizioni