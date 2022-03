L insieme dei documenti che descrivono la situazione patrimoniale dell azienda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme dei documenti che descrivono la situazione patrimoniale dell azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : SCRITTURE CONTABILI

Significato/Curiosita : L insieme dei documenti che descrivono la situazione patrimoniale dell azienda

Seria alternativa a sayf al-islam al-qadhdhafi per la successione. alcune voci però lo descrivono coinvolto in un tentativo di colpo di stato contro il...

Le scritture contabili sono le rappresentazioni dei movimenti economici e/o finanziari di un'azienda che ne evidenziano l'andamento della gestione. esse... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con insieme; documenti; descrivono; situazione; patrimoniale; dell; azienda; La scelta in un insieme di merci; Stabilite insieme ; Si nominano insieme alle altre; Lasciano insieme l altare; Sigillava i documenti ; documenti in breve; Una borsa per documenti ; L icona portadocumenti sul PC; descrivono orbite; Si descrivono al medico; Le sue leggi descrivono il moto planetario; Le descrivono i satelliti; Indica la situazione economica delle famiglie sigla; situazione di tensione; La situazione che si vorrebbe far rivivere ma che... non è mai buona; La situazione senza via d uscita nel bridge; C'è coniugale ma anche patrimoniale ; Il complesso patrimoniale ; Entrata patrimoniale ; Gli è stato assegnato un bene patrimoniale ; Eva dell o spettacolo; C è quel dell intelletto; Quartieri dell a città; La Ulanova dell a danza; Un libro azienda le; Si occupa di ogni cosa in azienda ; azienda di PC taiwanese; Un passo indietro nella carriera azienda le; Cerca nelle Definizioni