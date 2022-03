Grassi, ben nutriti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grassi, ben nutriti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PASCIUTI

Significato/Curiosita : Grassi, ben nutriti

Riguardanti le alterazioni cutanee e della crescita verificatesi in animali nutriti esclusivamente con albume d'uovo crudo o proteine da esso estratte. in...

Lorenzo pasciuti (carrara, 24 settembre 1989) è un calciatore italiano, centrocampista della carrarese. è il primo giocatore nella storia del calcio italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con grassi; nutriti; Sono grassi per natura; Un gruppo di acidi grassi ; Il pancione dei grassi ; Tutt altro che grassi ; La sostanza nutriti va per cui la banana è famosa; Vi sono scritti ingredienti e valori nutriti vi; Che producono sostanze nutriti ve via fotosintesi; Malattia da carenza nutriti va diffusa nell'800; Cerca nelle Definizioni