I gol nella propria porta - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : AUTORETI

Significato/Curiosita : I gol nella propria porta

È il punto realizzato a favore della propria squadra in varie discipline di gruppo. è chiamato anche rete. un gol è realizzato quando la palla viene inviata...

Gazzetta dello sport, 28 aprile 2001. ^ f.r., chi detiene il record di autoreti nella storia della serie a , in sportweek, la gazzetta dello sport, 10...

