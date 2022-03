Famosa squadra brasiliana in cui giocò Pelé - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famosa squadra brasiliana in cui giocò Pelé. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SANTOS

Significato/Curiosita : Famosa squadra brasiliana in cui gioco pele

Campione del mondo con la nazionale brasiliana ai mondiali di calcio del 1970. nel marzo del 2004 fu inserito da pelé nella lista del fifa 100, la speciale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi santos (disambigua). santos è un comune del brasile nello stato di san paolo, parte della mesoregione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Altre definizioni con famosa; squadra; brasiliana; giocò; pelé; Vi era la più famosa Venere di Prassitele; famosa fortezza di Toledo; Molto famosa ; Località iberica famosa per le lame; squadra d atleti; La squadra del mister; La più vecchia squadra di calcio italiana; Città veneta con una titolata squadra di rugby; Danza brasiliana ; Ex moneta brasiliana ; Bevanda brasiliana ; Cantante brasiliana che ha in repertorio Show das Poderosas; Vi giocò Maradona; Lo stadio in cui giocò la Rugby Roma Olimpic; La nazionale di calcio in cui giocò Carlos Gamarra; Il Paolo che giocò nella Lazio, Milan e Juventus; Era l undici brasiliano di pelé ; La squadra brasiliana in cui militò pelé ; Le vocali di pelé ; Era l'undici di pelé ; Cerca nelle Definizioni