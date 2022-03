Era il locale per la sauna nell antica Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era il locale per la sauna nell antica Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CALIDARIO

Significato/Curiosita : Era il locale per la sauna nell antica roma

la parola sauna è un'antica parola finlandese dall'etimologia non del tutto chiara, ma che, probabilmente, poteva essere originariamente legata al significato...

Temperatura moderata, e infine dal calidario, generalmente rivolto a mezzogiorno, con bacini di acqua calda. il calidario poteva avere forma rotonda o rettangolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

