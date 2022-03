Edward, linguista e antropologo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edward, linguista e antropologo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

edward sapir (lebork, 26 gennaio 1884 – new haven, 4 febbraio 1939) è stato un linguista, etnologo e antropologo statunitense. fu grande luminare della...

In linguistica, l'ipotesi di sapir-whorf (o sapir-whorf hypothesis, in sigla swh), conosciuta anche come ipotesi della relatività linguistica, afferma...