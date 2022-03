Difficoltà motoria che fa assumere posizioni innaturali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difficoltà motoria che fa assumere posizioni innaturali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISTONIA

Significato/Curiosita : Difficolta motoria che fa assumere posizioni innaturali

"little bastard", con non poca difficoltà, dean riesce a prendere il numero di serie del motore liberandosi dall'ansia che l'auto maledetta gli sarebbe...

Scrivano) blefarospasmo distonia cervicale (es. torcicollo) distonia laringea distonia dei musicisti distonia oromandibolare tra le distonie generalizzate, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

