Collegava Roma a Porto d Ascoli, sull Adriatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Collegava Roma a Porto d Ascoli, sull Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : VIA SALARIA

Significato/Curiosita : Collegava roma a porto d ascoli, sull adriatico

Quotidiano romano è stata abbinata con il corriere adriatico. radio ascoli; radio lattemiele ascoli. quintarete; rtm - rete televisiva marche. compagnia...

Stai cercando la strada moderna, vedi strada statale 4 via salaria. la via salaria è un'antica via consolare romana, che collegava roma con porto d'ascoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

