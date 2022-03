Città spagnola rinomata per le lame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città spagnola rinomata per le lame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TOLEDO

Significato/Curiosita : Citta spagnola rinomata per le lame

L'intento di annettere con le armi la famigerata contrada cisalpina di quarto oggiaro, rinomata per la produzione di lame e mirra. dopo un assedio di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi toledo (disambigua). toledo (84 873 abitanti, toledani, in spagnolo toledanos) è una città... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

